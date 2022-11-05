Украинцам рассказали, как можно вдвое меньше платить за электроэнергию

Сейчас в Украине вопрос электроэнергии очень болезненный для многих. Во-первых, света во многих областях регулярно нет. В Киевской области иногда электроэнергию выключают суммарно на 6 и более часов в сутки. Во-вторых, электроэнергия не дешевая, а, учитывая ситуацию с доходами и инфляцию, для многих украинцев даже привычные суммы в платежках уже кажутся огромными. В этой связи директор “Закарпатьяэнергосбыта” Наталья Немец напомнила украинцам, как можно платить за электроэнергию вдвое меньше. Лайфхак подходит абсолютно всем.

Можно установить двухзонный счетчик

Сейчас в Украине действует следующая схема оплаты: тем, кто использует до 250 кВт в месяц, считают электроэнергию по 1,44 грн. Тем, кто использует, больше считают по 1,68 грн. А у кого есть двухфазный счетчик ночью считают свет по 0,72 гривны, что очень выгодно.

“Мы рекомендуем бытовым потребителям по возможности установить многофункциональный прибор учета – двухзонный счетчик. В таком случае с 7 утра и до 23 вечера придется платить по обычному тарифу, а с 23 до 7 утра – вдвое меньше (0,72 грн за каждый кВт*час) при потреблении до 250 кВт*час в месяц)“, – отметила Немец.



Ночью активнее работают бойлеры, также ночью можно запускать стирку, посудомоечные машины, то есть экономить еще и таким образом. По статистике, потребители, установившие двухфазный счетчик, платят за электроэнергию до 25% меньше.

Более того, это поможет не только сэкономить ваши средства, но и сохранить электроэнергию в целом, что сейчас очень кстати.

“Если каждый задумается над энергосберегающими мерами, то экономия для всей страны будет гигантской! Мы же сейчас с вами совершаем чудеса, собирая средства на байракторы или спутники, почему бы так же не совершить чудо, сэкономив для государства большое количество энергоресурсов?” – подчеркнула специалист.