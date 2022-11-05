Українцям розповіли, як можна вдвічі менше платити за електроенергію

Наразі в Україні питання електроенергії дуже болюче для багатьох. По-перше, світла в багатьох областях регулярно немає. У Київській області подекуди електроенергію вимикають сумарно на 6 і більше годин на добу. По-друге, електроенергія не дешева, а враховуючи ситуацію з доходами та інфляцію, для багатьох українців навіть звичні суми в платіжках вже здаються величезними. У зв’язку з цим директор “Закарпаттяенергозбуту” Наталія Німець нагадала українцям, як можна платити за електроенергію вдвічі менше. Лайфхак підходить абсолютно всім.

Можна встановити двозонний лічильник

Наразі в Україні діє наступна схема оплати: тим хто використовує до 250 кВт на місяць рахують електроенергію по 1,44 грн. Тим хто використовує більше рахують по 1,68 грн. А тим в кого є двофазний лічильник вночі рахують світло по 0,72 гривні, що дуже вигідно.

“Ми рекомендуємо побутовим споживачам по можливості встановити багатофункціональний прилад обліку – двозонний лічильник. У такому разі з 7 ранку та до 23 вечора доведеться платити за звичайним тарифом, а з 23 до 7 ранку – вдвічі менше (0,72 грн за кожний кВт *годину при споживанні до 250 кВт*годину на місяць)”, – зазначила Німець.

Вночі активніше працюють бойлери, також вночі можна запускати прання, посудомийні машини, тобто економити ще й таким чином. За статистикою, споживачі, які встановили двофазний лічильник платять за електроенергію до 25% менше.

Ба більше, це допоможе не лише зекономити ваші кошти, а й поберегти електроенергію в цілому, що зараз дуже доречно.

“Якщо кожен замислиться над енергозберігаючими заходами, то економія для всієї країни буде гігантською! Ми ж зараз з вами робимо чудеса, збираючи кошти на байрактари чи супутники, чому б так само не здійснити диво, заощадивши для держави велику кількість енергоресурсів?” – наголосила фахівець.