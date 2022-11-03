Новые налоги и новые цены на популярные услуги: что изменилось в ноябре?

С 1 ноября в Украине появилось немало перемен. Обновлены цены на некоторые популярные услуги. Введен новый, достаточно высокий налог. А еще теперь в аптеках можно купить по рецепту не только антибиотики. Но давайте обо всем по порядку.

С ноября вырастет стоимость оформления внутреннего и загранпаспорта

С 1 ноября изменились цены на оформление некоторых документов. Следовательно, за оформление паспорта гражданина Украины теперь придется заплатить не 252, а 496 гривен. Тем, кто хочет оформить загранпаспорт не в срочном порядке, придется заплатить не 704, а 992 гривны. Подорожал и проездной для беженцев. Теперь за его оформление или обмен нужно отдать не 226, а 452 гривны. Иностранцам, оформляющим вид на временное проживание, нужно заплатить не 352, а 452 гривны. Подорожало и оформление карты мигранта – со 199 гривен до 399 гривен.

Появился налог на продажу жилья

Отрицательные изменения затронули и первичный рынок жилья. Вероятно, оно скоро существенно подорожает. Все потому, что застройщики должны платить 20% налога кассовым методом, а продавцы квартир должны платить налог на доходы физических лиц. Это очень не выгодно в первую очередь для инвесторов. Эксперты уже прогнозируют рост цен на рынке первичной недвижимости, а также перевод части доходов в “тень”. То есть вероятно сделки будут заключаться на минимальные суммы, а остальную стоимость жилья покупатель будет предоставлять наличными.

И к последним ноябрьским изменениям следует отнести ограничения на продажу некоторых препаратов. Теперь в аптеках строго по рецепту будут отпускать не только антибиотики, но и все наркотические лекарственные средства. Их можно будет приобрести как с бумажным, так и с электронным рецептом.