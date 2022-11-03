Нові податки та нові ціни на популярні послуги: що змінилося для українців у листопаді?

З 1 листопада в Україні з’явилося чимало змін. Оновлено ціни на деякі популярні послуги. Впроваджено новий, досить високий податок. А ще тепер в аптеках можна купити з рецептом не лише антибіотики. Але давайте про все по-порядку.

З листопада зросте вартість оформлення внутрішнього та закордонного паспорта

З 1 листопада змінилися ціни на оформлення деяких документів. Відтак за оформлення паспорта громадянина України тепер доведеться заплатити не 252, а 496 гривень. Тим хто хоче оформити закордонний паспорт не в терміновому порядку, доведеться заплатити не 704, а 992 гривні. Подорожчав й проїзний для біженців. Тепер за його оформлення або обмін треба віддати не 226, а 452 гривні. Іноземцям, які оформлюють вид на тимчасове проживання треба заплатити не 352, а 452 гривні. Подорожчало й оформлення карти мігранта — з 199 гривень до 399 гривень.

З’явився податок на продаж житла

Негативні зміни торкнулися й первинного ринку житла. Ймовірно воно скоро суттєво подорожчає. Все через те, що забудовники мають платити 20% податку касовим методом, а продавці квартир мають платити податок на доходи фізичних осіб. Це надто не вигідно в першу чергу для інвесторів. Експерти вже прогнозують ріст цін на ринку первинної нерухомості, а також переведення частини доходів в “тінь”. Тобто ймовірно угоди укладатимуться на мінімальні суми, а решту вартості житла покупець надаватиме готівкою.

І до останніх листопадових змін варто віднести обмеження на продаж деяких препаратів. Тепер в аптеках суворо за рецептом будуть відпускати не лише антибіотики, а й будь-які наркотичні лікарські засоби. Їх можна буде придбати як з паперовим, так і електронним рецептом.