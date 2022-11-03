1 копійка «пішла з молотка» за 17 тис. грн: що особливого в цій монеті

Українець продав з аукціону звичайну обігову монету і виручив за неї понад $400. На перший погляд звичайнісінька 1 копійка виявилася дуже рідкісною. Тож на торгах за неї змагався не один десяток знавців, які мріяли додати монету до своєї колекції.

З молотка 1 копійка 1992 року карбування пішла 31 жовтня. Новий власник заплатив за неї 17 556 грн. Проте така висока ціна, як не дивно, є цілком обгрунтованою. Адже продана монета належить до різновиду 1.35АА, а копійки цього виду в Україні трапляються вкрай рідко.

Як зазначили експерти спеціалізованого видання Monety-yagidky, головними особливостями монет типу 1.35АА є ступінчата верхівка на аверсі та маленькі ягідки на реверсі. У найбільш докладному каталозі українських монет І. Коломійця вказано, що 1 копійка такого виду зустрічається раз на 30 тисяч штук, якщо не рідше.

Монети цього різновиду важко знайти навіть на нумізматичних аукціонах. Їх продають раз на кілька років. Зокрема, відомо що останню 1 копійку типу 1.35АА пустили з молотка ще в 2019 році. На профільному сайті monety.in.ua зазначена орієнтовна вартість такої монети – від 11 до 15 тис. грн.

Цікаво, що нумізмати-новачки часто плутають копійки типу 1.35АА з різновидами 1.31АА та 1.35АЭ, які коштують набагато менше. Тож експерти радять перед тим, як виставляти монету на аукціон, уточнити її тип в каталогу чи у профільного спеціаліста, щоб бува не продешевити.

Загалом чимало українських монет, які вийшли з обігу, можна продати за цілком пристойні гроші. Особливо цінними є копійки з браком, однаковими аверсами чи реверсами, а також ті, що були випущені обмеженим тиражем. Знайти таку копійку у своєму гаманці – справжня удача. Адже на ній можна легко заробити сотні або й тисячі доларів.