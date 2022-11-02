Когда выпадет первый снег: синоптики озвучили свои прогнозы

Еще раньше синоптики утверждали, что первого снега следует ожидать в ноябре. Последний месяц осени уже начался, однако существенных погодных изменений в большинстве областей Украины не наблюдается. Так когда ждать снега, когда ждать первых заморозков, будет ли зима в этом году ранней и холодной? Рассказываем.

Снег выпадет ближе к концу месяца

По словам главы Укргидрометцентра Николая Кульбиды, снег в ноябре выпадет, но он будет мокрым, кратковременным и очень не большим. Ожидать первых зимних осадков стоит ближе к концу месяца. Долго этот снег не придержится, превращаясь в лужи. Больших снежных покровов следует ожидать в высокогорье Карпат. В горах первый снег выпал еще несколько недель назад, будет выпадать он периодически и в течение ноября. Погода в других областях будет немедленно реагировать на это резким похолоданием. Что касается первых дневных морозов, то здесь украинцам и вовсе повезло. Первые -2, -3 градуса днем ​​следует ожидать в начале декабря. Более того, даже ночные заморозки придут в Украину не скоро, и не раньше последних дней ноября. Похожий прогноз дают и другие центры, например, Accuweather.

Зима 2022-2023 должна быть теплой

Ну и осторожно, немного неуверенно, но уже начинают прогнозировать погоду на нынешнюю зиму. Эксперты говорят, что она может стать рекордно теплой и сухой. Без снега, продолжительных морозов и сырости. Сильные морозы до -25 градусов возможны в конце января, начале февраля, и то они будут продолжаться максимум от одной до двух недель. Большинство похолоданий ожидают на востоке и на севере Украины. На Западе, в Центре и южных областях прогнозируют довольно стабильную погоду с температурой до -3, -4 днем ​​и до -10 ночью.