Коли випаде перший сніг: синоптики озвучили свої прогнози

Ще раніше синоптики стверджували, що першого снігу варто чекати в листопаді. Останній місяць осені вже розпочався, однак суттєвих погодних змін в більшості областей України не спостерігається. То коли чекати снігу, коли чекати перших заморозків, та чи буде зима цього року ранньою і холодною? Розповідаємо.

Сніг випаде ближче до кінця місяця

Зі слів очільника Укргідрометцентру Миколи Кульбіди сніг в листопаді падатиме, але він буде мокрим, короткочасним та дуже не великим. Очікувати на перші зимові опади варто ближче до кінця місяця. Довго цей сніг не притримається перетворюючись на калюжі. Більших снігових покривів варто очікувати у високогір’ї Карпат. В горах перший сніг випав ще кілька тижнів тому, випадатиме він періодично й протягом листопада. Погода в інших областях негайно реагуватиме на це різким похолоданням. Стосовно перших денних морозів, то тут українцям й зовсім пощастило. Перші -2, -3 градуси вдень варто очікувати аж на початку грудня. Ба більше навіть нічні заморозки прийдуть в Україну не скоро, і не раніше останніх днів листопада. Схожий прогноз дають й інші центри, наприклад, Accuweather.

Зима 2022-2023 має бути теплою

Ну і обережно, трохи невпевнено, але вже починають прогнозувати погоду на цьогорічну зиму. Експерти кажуть, що вона може стати рекордно теплою та сухою. Без снігу, тривалих морозів та сирості. Люті морози до -25 градусів можливі аж наприкінці січня, початку лютого, і то вони триватимуть максимум від одного до двох тижнів. Здебільшого найбільші похолодання очікують на сході та на півночі України. На Заході, в Центрі та в південних областях прогнозують доволі стабільну погоду з температурою до -3, -4 вдень і до -10 вночі.