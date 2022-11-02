Берегите себя: названы ближайшие даты опасных магнитных бурь

Еще раньше эксперты отмечали, что в ноябре будет очень много магнитных бурь. У некоторых из них будет чрезвычайно сильная мощность. Их будут чувствовать не только люди, но и разнообразные приборы, которые будут выходить из строя. Конечно, самый точный прогноз удается составить как можно ближе к дате, когда ожидается буря. И вот, специалисты уже предупреждают всех, у кого есть метеозависимость. Несколько дней нужно будет себя максимально поберечь.

Первая буря произойдет уже на этой неделе

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, первая магнитная буря накроет Землю уже 5 ноября. Она будет средней интенсивности. А вот действительно опасные геомагнитные колебания будут происходить уже 10-12 ноября, 18-19 ноября и 24-26 ноября. В эти дни следует минимизировать любые физические и психологические нагрузки. Не нервничать, и не принимать сложных решений, которые расшатывают ваше эмоциональное состояние. Заметим, что точно следует готовиться к магнитной буре, которая пройдет 10-12 ноября. А вот относительно дальнейших прогнозов, они еще могут изменяться и немного корректироваться.

Что делать в период магнитных бурь?

Эксперты по космической погоде, а также медики единогласны. В эти дни нужно побольше отдыхать, не употреблять алкоголь и много кофе. Не есть тяжелую, жирную, острую и копченую пищу. Пить побольше воды, стараться выходить на прогулки, хотя бы дважды в день по 30 минут. Если чувствуете себя плохо, то лучше отложите все дела и отдохните. В этот период всегда увеличивается количество инсультов, гипертонических кризов, и обостряются проблемы с сердцем и сосудами. Если вы принадлежите к одной из этих групп, не пренебрегайте данными рекомендациями.