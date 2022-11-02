Бережіть себе: названо найближчі дати небезпечних магнітних бур

Ще раніше експерти зазначали, що в листопаді буде дуже багато магнітних бур. Деякі з них матимуть надзвичайно сильну потужність. Їх відчуватимуть не лише люди, а й різноманітні прилади, які виходитимуть з ладу. Звісно найточніший прогноз вдається скласти якомога ближче до тієї дати, коли очікується буря. І от, спеціалісти вже попереджають всіх, в кого є метеозалежність. Кілька днів потрібно буде себе максимально поберегти.

Перша буря відбудеться вже цього тижня

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США перша магнітна буря накриє Землю вже 5 листопада. Вона буде середньої інтенсивності. А от дійсно небезпечні геомагнітні коливання відбуватимуться вже 10-12 листопада, 18-19 листопада та 24-26 листопада. В ці дні потрібно мінімізувати будь-які фізичні та психологічні навантаження. Не нервуватись, і не приймати складних рішень, які розхитають ваш емоційний стан. Зауважимо, що точно варто готуватися до магнітної бурі, яка пройде 10-12 листопада. А от стосовно подальших прогнозів, то вони ще можуть змінюватися та трішки коригуватися.

Що робити в період магнітних бур?

Експерти з космічної погоди, а також медики одноголосні. В ці дні потрібно побільше відпочивати, не вживати алкоголю та багато кави. Не їсти важкої, жирної, гострої та копченої їжі. Пити побільше води, намагатися виходити на прогулянки, хоча б двічі в день по 30 хвилин. Якщо почуваєтеся погано, то краще відкладіть всі справи і відпочиньте. В цей період, завжди збільшується кількість інсультів, гіпертонічних криз, та загострюються проблеми з серцем і судинами. Якщо ви належите до однієї з цих груп, не нехтуйте даними рекомендаціями.