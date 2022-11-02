По 3000 гривен наличными: в ноябре стартует выплата новой социальной помощи

В Правительстве заявили, что уже стартует программа выплаты социальной помощи всем находившимся в оккупации жителям, которые сейчас освобождены благодаря Вооруженным Силам Украины. Таких деревень и городов очень много. В частности, в сентябре ВСУ освободили всю Харьковскую область, а в течение октября продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской, Донецкой, Луганской и в Запорожской областях. Всем освободившимся от оккупации выплатят по 2000 на взрослого и по 3000 на ребенка или человека с инвалидностью. Деньги будут выплачивать и всем, кто эвакуируется из указанных регионов.

Деньги будут начисляться по определенному алгоритму

В Министерстве по интеграции населения подчеркнули, что сейчас создают специальную миссию. Деньги будут перечисляться в военные администрации, которые находятся на освобожденных территориях. Там на местах соответствующие организации должны заниматься закупкой лекарств, продовольствия, одежды и других товаров первой необходимости для помощи людям.

Также будут выплачивать деньги. Средства людям будут выдавать следующим образом:

В течение 7 дней местные органы власти должны предоставить точное количество лиц, проживающих на освобожденных территориях. Далее областная военная администрация должна передать эти данные в Министерство реинтеграции. Далее в течение двух дней необходимую сумму средств перечисляют в Укрпочту. Укрпочта в течение пяти дней должна выплатить деньги людям. Последние должны самостоятельно прийти в отделение.

Если речь об эвакуированных, то алгоритм действий следующий:

За два дня до того, как поезд с эвакуированными будет уезжать, Укрпочта должна предоставить данные в Минреинтеграции о количестве отправляемых им, и сумме средств, на которую они суммарно претендуют. В течение двух дней Министерство перечисляет необходимую сумму.

И еще в течение пяти дней Укрпочта выдает деньги эвакуированным.