По 3000 гривень готівкою: в листопаді стартує виплата нової соціальної допомоги

В Уряді заявили, що вже стартує програма виплати соціальної допомоги всім мешканцям, які перебували в окупації і зараз звільнені завдяки Збройним Силам України. Таких сіл та міст дуже багато. Зокрема, в вересні ЗСУ звільнили всю Харківську область, а протягом жовтня продовжують звільнювати населені пункти на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та в Запорізькій області. Всім тим, хто звільнився від окупації виплатять по 2000 на дорослого та по 3000 на дитину або особу з інвалідністю. Гроші виплачуватимуть й всім, хто евакуйовується з зазначених регіонів.

Гроші нараховуватимуть за певним алгоритмом

В Міністерстві з інтеграції населення наголосили, що наразі створюють спеціальну місію. Гроші перераховуватимуть до військових адміністрацій, які знаходяться на звільнених територіях. Там на місцях відповідні організації мають займатися закупівлею ліків, харчів, одягу та інших товарів першої необхідності для допомоги людям. Також виплачуватимуть гроші.

Кошти людям видаватимуть наступним чином:

Протягом 7 днів місцеві органи влади мають надати точну кількість осіб, які проживають на звільнених територіях. Далі обласна військова адміністрація має передати ці дані до Міністерства реінтеграції. Далі протягом двох днів необхідну суму коштів перераховують до Укрпошти. Укрпошта протягом п’яти днів повинна виплатити гроші людям. Останні мають самостійно прийти у відділення.

Якщо мова про евакуйованих, то алгоритм дій наступний:

За два дні до того, як поїзд з евакуйованими від’їжджатиме, Укрпошта має надати дані в Мінреінтеграції про кількість осіб, які ним відправляються та суму коштів, на яку вони сумарно претендують. Протягом двох днів Міністерство перераховує необхідну суму.

І ще протягом п’яти днів Укрпошта видає гроші евакуйованим.