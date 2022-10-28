С 1 ноября украинцам придется платить новый, очень высокий, налог

В Украине с начала войны было введено множество льгот по уплате налогов. Упрощенные системы, пониженные ставки, и уплата “по желанию” и “по возможности”. Но дефицит бюджета дает о себе знать. Следовательно, постепенно возвращаются не только старые налоговые ставки, взыскания, но и появляются новые. В частности, с 1 ноября усложнятся условия продажи квартир на первичном рынке. Продавцы будут платить налог в размере 18% дохода физических лиц. Конечно, терять доход никто не захочет, а значит, эксперты уже прогнозируют стремительный скачок цен на первичном рынке. Инвесторов, да и просто желающих приобрести себе жилье, станет гораздо меньше.

Решение уже принято и соответствующий закон одобрен

Налог точно будет и вступит в действие уже на следующей неделе. Соответствующий Закон №2600 уже принят в Верховной Раде. Новые правила предполагают, что девелоперы вынуждены будут платить налоги кассовым методом. Если продавцом выступает обычный гражданин, он вынужден будет заплатить 18% налога с дохода физических лиц. Конечно для инвесторов это неприятная новость, ведь ни о каком вложении ты приумножения дохода речь уже не идет.



В этой ситуации больше всего пострадают обычные покупатели, покупающие жилье для собственных нужд. Для них стоимость вырастет примерно на 10-15%. Это при условии “долевого” участия. А если кто-то захочет купить уже готовую “сданную” квартиру, или тем более с минимальным ремонтом, ее стоимость может быть выше на 30% от имеющейся сейчас.

Часть доходов окажутся в “тени”

Ну и как всегда в таких случаях, там, где есть налоговое давление, там есть теневые доходы. Эксперты уже прогнозируют такую ​​тенденцию. Вероятно, сделки будут заключаться на минимальные суммы, а остальную стоимость жилья будут выплачивать наличными.