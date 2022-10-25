Названы устройства, которые вредно отключать от сети: можно безвозвратно испортить

В последнее время украинцев призывают всячески экономить электроэнергию и отключать устройства, которыми они не пользуются. Экономия связана с регулярными обстрелами россиян, уничтожающих ТЭЦ и сопутствующую инфраструктуру. Однако не все устройства можно регулярно отключать от розетки. Некоторым это очень вредит. Как минимум три девайса, лучше оставлять всегда подключенными к сети, иначе рискуете их просто выбросить.

Какие устройства нельзя отключать?

Первыми в этом списке телевизоры со смарт ТВ, некоторые выключают телевизор на ночь из розетки, думая что так сэкономят. Некоторые отключают, потому что волнуются, чтобы телевизор не повредился, если будут перепады напряжения. Но этими отключениями вы еще больше ему вредите. Дело в том, что телевизоры со смарт тв подключены к вай фай роутеру. Каждый раз, когда вы выключите телевизор полностью, он может сброситься к заводским настройкам. Иногда это может угрожать сбоями в системе. Если вы сомневаетесь, то обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя. Там часто прописан подобный пункт.



Вторым в списке маршрутизатор. Роутер нельзя отключать по той же причине, чтобы не испортить телевизор. Но также, чтобы не испортить сам маршрутизатор. Большинство разработчиков советуют перезапускать устройство максимум раз в два месяца. А когда вы его вытаскиваете из розетки, это уже тот же перезапуск.

Третий в списке – принтер. Если у вас есть принтер, то пусть он всегда будет подключен к сети. Некоторые модели после повторного подключения к сети перезапускаются и очищаются, на что уходит очень много чернил.

Что точно следует выключать?

А вот, что не стоит забывать в розетке, это всевозможные кабели, зарядки от телефона, чайник, микроволновую печь. Зарядка от телефона потребляет энергию, даже если телефон к ним не подключен.