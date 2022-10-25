Названо пристрої, які шкідливо відключати від мережі: можна безповоротно зіпсувати

Останнім часом українців закликають всіляко економити електроенергію та відключати ті пристрої, якими вони не користуються. Економія пов’язана з регулярними обстрілами росіян, які нищать ТЕЦ та супутню інфраструктуру. Але не всі пристрої можна регулярно відключати від розетки. Деяким це дуже шкодить. Як мінімум три девайси, краще залишати завжди підключеними до мережі, інакше ризикуєте їх просто викинути.

Які пристрої не можна відключати?

Першими в цьому списку телевізори зі смарт ТВ, Дехто вимикає телевізор на ніч з розетки, думаючи що так зекономить. Дехто відключає, бо хвилюється, щоб телевізор не пошкодився, якщо будуть перепади напруги. Але цими відключеннями, ви ще більше йому шкодите. Справа в тому, що телевізори зі смарт тв підключені до вай фай роутера. Кожного разу коли ви вимикаєте телевізор повністю, він може скинутися до заводських налаштувань. Інколи це може загрожувати збоями в системі. Якщо ви маєте сумніви, то обов’язково ознайомтеся з інструкцією виробника. Там часто є прописано подібний пункт.

Другим в списку маршрутизатор. Роутер не можна відключати по тій же причині, щоб не зіпсувати телевізор. Але й щоб не зіпсувати самий маршрутизатор. Більшість розробників, радять перезапускати пристрій максимум раз у два місяці. А коли ви його витягуєте з розетки, це вже є той самий перезапуск.

Третій в списку — принтер. Якщо у вас є принтер, нехай він буде завжди підключеним до мережі. Деякі моделі після повторного підключення до мережі перезапускаються та очищаються, на що витрачається дуже багато чорнила.

Що точно варто вимикати?

А ось, що не варто забувати в розетці, то це всілякі кабелі, зарядки від телефону, чайник, мікрохвильова. Зарядка від телефону споживає енергію навіть, якщо телефон до неї не підключено.