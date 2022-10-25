Первые морозы будут мощными: синоптик рассказал, когда ждать существенного похолодания

В Украине продолжается война, и, как отмечают эксперты, зима в этом году будет одной из самых сложных. Ожидаются постоянные перебои со светом и отоплением. Усложняет ситуацию и то, что зимы в Украине довольно холодные, поэтому не отапливать дом более полудня уже достаточно критично. Синоптики говорят, что в этом году украинцам должно повезти с погодой. Зима обещает быть без сильных морозов, но и не пройдет совсем без них. До -25 ожидают на востоке страны. Но это будет только после Нового года. А вот первые морозы ударят уже в конце ноября.

Прогнозом поделился синоптик Владимир Деркач

“В конце октября Украина не согреется – на всю последнюю декаду будет всего два-три теплых дня. Ночью заморозки будут еще достаточно слабыми. Осадков в этот период ожидается мало. Где-то с середины этого периода придет похолодание, начнутся дожди, иногда с переходом в мокрый снег , температура снизится – особенно ночью. Она продолжит снижаться и в начале второй декады ноября. Погода проведет репетицию холодов, предупреждая, что зима не за горами”, – отметил эксперт.

Эксперт считает, что ноябрь можно считать репетицией зимы, ведь месяц покажется достаточно холодным. Несколько раз выпадает мокрый снег, но он не задерживается надолго. В целом погода будет сырой, холодной и неприятной.

Декабрь будет циклическим

Что касается первого месяца зимы, то синоптики единогласно говорят – месяц будет контрастным. Ожидается резкое понижение температуры уже в первой половине месяца. Со временем придет оттепель и будет достаточно тепло. Новый год украинцы, вероятно, встретят без снега. Что касается сильных морозов, то их прогнозируют на конец января-начале февраля. Холоднее всего будет на Востоке. Там столбики термометров могут опуститься до -25 градусов. К счастью, такой холод продержится не дольше двух недель.