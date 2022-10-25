Перші морози будуть потужними: синоптик розповів, коли чекати суттєвого похолодання

В Україні триває війна, і як зазначають експерти зима цьогоріч буде однією з найскладніших. Очікуються постійні перебої зі світлом та опаленням. Ускладнює ситуацію й те, що зими в Україні доволі холодні, тож не опалювати домівку більше ніж пів дня вже досить критично. Синоптики кажуть, що цього року українцям має пощастити з погодою. Зима обіцяє бути без сильних морозів, але й не пройде зовсім без них. До -25 очікують на Сході країні. Але це буде аж після Нового року. А от перші морози вдарять вже наприкінці листопада.

Прогнозом поділився синоптик Володимир Деркач

“Наприкінці жовтня Україна не зігріється – на всю останню декаду буде лише два-три теплі дні. Вночі заморозки будуть ще досить слабкими. Опадів у цей період очікується мало. Десь із середини цього періоду прийде похолодання, почнуться дощі, іноді з переходом у мокрий сніг, температура знизиться – особливо вночі. Вона продовжить знижуватись і на початку другої декади листопада. Погода ніби проведе репетицію холодів, попереджаючи, що зима не за горами“, – зазначив експерт.

Експерт вважає, що листопад можна вважати репетицією зими, адже місяць видасться досить холодним. Кілька разів випадатиме мокрий сніг, але він не затримуватиметься надовго. Загалом, погода буде сирою, холодною та неприємною.

Грудень буде циклічним

Щодо першого місяця зими, то синоптики одноголосно кажуть — місяць буде контрастним. Очікується різке зниження температури вже в першій половині місяця. Згодом прийде відлига і буде доволі тепло. Новий рік українці ймовірно зустрінуть без снігу. Щодо сильних морозів, то їх прогнозують на кінець січні-початок лютого. Най холодніше буде на Сході. Там стовпчики термометрів можуть опуститися до -25 градусів. На щастя, такий холод протримається не довше двох тижнів.