Названы пять женских имен, которые приносят своим обладательницам одни несчастья

Экстрасенсы, нумерологи и другие эксперты в области схожих наук утверждают, что имя имеет большое влияние на жизнь человека. От имени иногда зависит то, как сложится наша судьба. Есть имена, притягивающие к себе деньги. Есть и те, кто привлекает достойных партнеров и счастливую семейную жизнь. А есть такие, от которых стоит ждать только проблем и несчастий. Так каким именем лучше не называть дочь? Рассказываем.

Галина

Проблема в том, что владелицы такого имени очень амбициозные личности. Они хотят добиться успеха и в карьере и в личной жизни, но у них не хватает на это потенциала. В результате приходится делать выбор, который для Галины всегда очень труден. Преимущественно начинает страдать сама личная жизнь, а отсюда и ссоры и несчастья.

Дарья

Главная проблема Дарьи в том, что она не умеет долго любить одного мужчину. Ей почти нереально найти того единственного, с которым она будет счастлива всю жизнь. Дарья быстро влюбляется, пылает страстью и так же быстро остывает. В результате это несчастливые женщины, которые всегда чувствуют себя одинокими и долго не выходят замуж. А даже если выйдут, то удовольствие от брака получают очень не долго.

Екатерина

Это имя награждает свою обладательницу большой ревностью и сильным характером. Конечно, с таким набором качеств жить довольно сложно. В семье Катя хочет быть главной, и от этого страдают все.

Карина

Карины легко заводят новые отношения, нравятся мужчинам и могут быстро выйти замуж. Проблема только в том, что в дальнейшей семейной жизни Карина хотела бы развиваться и совсем не хочет заниматься домашними делами. Партнер часто не разделяет этого.

Ольга

Это мега популярное имя тоже считается очень не счастливым. Ольги полны противоречий. Они лидеры по натуре, но хотят более сильного мужчины. Они хотят, чтобы партнер был обеспечен, но в то же время любовь для них еще важнее. Словом, выбрать того самого иногда очень сложно.