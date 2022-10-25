Названо п’ять жіночих імен, які приносять своїм власницям одні нещастя

Екстрасенси, нумерологи, та інші експерти в області схожих наук стверджують, що ім’я має великий вплив на життя людини. Від імені інколи залежить те, як складеться наша доля. Є імена, які притягують до себе гроші. Є й такі, що притягують достойних партнерів та щасливе сімейне життя. А є такі, від яких варто чекати лише проблем і нещасть. То яким іменем краще не називати доньку? Розповідаємо.

Галина

Проблема в тому, що власниці такого імені дуже амбіційні особистості. Вони хочуть досягти успіху і в кар’єрі і в особистому житті, але в них не вистачає на це потенціалу. В результаті доводиться робити вибір, який для Галини завжди є дуже важким. Переважно починає страждати саме особисте життя, а звідси й сварки та нещастя.

Дарина

Головна проблема Дарини в тому, що вона не вміє довго кохати одного чоловіка. Їй майже нереально знайти того єдиного, з котрим вона буде щаслива все життя. Дарина швидко закохується, палає пристрастю і так само швидко холоне. В результаті це нещасливі жінки, які завжди почуваються самотніми і довго не виходять заміж. А навіть якщо вийдуть, то насолоду від шлюбу отримують дуже не довго.

Катерина

Це ім’я нагороджує свою власницю великими ревнощами та сильним характером. Звісно з таким набором якостей жити доволі складно. В сім’ї Катя хоче бути головною і від цього страждають всі.

Каріна

Каріни легко заводять нові стосунки, подобаються чоловікам та можуть швидко вийти заміж. Проблема лише в тому, що у подальшому сімейному житті Каріна хотіла б розвиватися і зовсім не бажає займатися хатніми справами. Партнер часто не розділяє цього.

Ольга

Це мега популярне ім’я теж вважають дуже не щасливим. Ольги повні суперечностей. Вони лідери по натурі але хочуть сильнішого чоловіка. Вони хочуть, щоб партнер був забезпечений, але водночас кохання для них ще важливіше. Словом, вибрати того самого інколи дуже складно.