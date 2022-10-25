Несколько знаков Зодиака ждет очень неожиданное окончание октября

До конца октября осталось совсем немного. Но как уверяют астрологи для нескольких знаков Зодиака, этих нескольких дней хватит, чтобы испытать массу новых эмоций. Пятерым знакам эксперты прогнозируют незаурядное везение и неожиданные повороты судьбы. Так кто те счастливчики, которым со дня на день судьба преподнесет хороший сюрприз?

Телец

Для Тельцов придет новый этап в отношениях. Таков этап, который им очень понравится. Это то, что вы давно хотели. Что ж, наслаждайтесь!

Раки

Раки тоже внезапно погрузятся с головой в невероятные эмоции, чувства и эйфорию. Это будет связано с личной жизнью. Возможно на вас так повлияет новое знакомство, возможно случится какое-то событие, которое перевернет ваше мировоззрение. Вы получите восторг от того, что происходит вокруг вас.

Лев

Вас ждут кардинальные изменения в отношениях. В то же время, астрологи не могут с уверенностью сказать, какими будут эти изменения. Варианты есть два. Или вы заново полюбите партнера, то есть отношения получат второе дыхание. Или наоборот, наконец-то отпустите друг друга и сможете жить, каждый своей жизнью. Оба варианта вам принесут существенное облегчение.

Скорпион

На этой неделе вы полностью управляете своей жизнью. Все что вы искренне пожелаете – удастся. Хотите расстаться с партнером? Пожалуста. Хотите найти новую любовь? Легко. Хотите устроиться на другую работу? В чем проблема. К концу октября вам нет ничего невозможного. Пользуйтесь этим.

Рыбы

Очень повезет тем представителям знака. Которые сейчас находятся за границей. Возможны новые знакомства, интересные свидания и зарождение настоящей любви. Ни в коем случае не отказывайтесь от вылазок из дома, особенно на выходных. Более того, запланируйте себе что-то, ведь в противном случае рискуете пропустить очень интересный этап в своей жизни.