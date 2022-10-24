Октябрьский перерасчет пенсий: сколько человек будут получать более 10 000 гривен?

В октябре случился обещанный перерасчет пенсий. Стоит отметить, что он последний, как минимум на ближайший год. В течение 2023 года пенсии и минимальную зарплату не будут повышать из-за дефицита бюджета. Благодаря недавнему пересчету, некоторые из пенсионеров будут получать на несколько сотен и даже тысяч гривен больше. Согласно обнародованной статистике ПФУ, можно увидеть, какое количество получает пенсию. Несколько увеличилось количество тех, у кого пенсия выше 10 000 гривен, но в то же время это и наименьший показатель в процентном соотношении.

Самая распространенная пенсия — до 4000 гривен

Согласно данным Пенсионного Фонда более 50% пенсионеров, а их в Украине почти 11 миллионов, получают пенсию, которая не превышает 4000 гривен. А вот втрое более высокую пенсию, а именно более 10 000 гривен, получает всего 6,9%, то есть чуть более 740 000 человек. Эти 50%, которые получают не более 4000 гривен, следует разделить еще на две группы. Половина из них получает пенсию в пределах 2000–3000 гривен, а другая половина в пределах 3000–4000 гривен.



Наибольшие суммы в этом месяце досчитали лицам, получившим инвалидность в результате участия в боевых действиях. Им досчитали примерно по 2000 гривен. И по 300 гривен добавили тем, кому исполнилось от 70 до 75 лет (при наличии необходимого стажа — 30 лет для женщин и 30 лет для мужчин соответственно).

В Украине может появиться специальная пенсия

В Верховную Раду внесли законопроект согласно которому хотят ввести специальную пенсию для отдельной категории граждан. Речь о тех, кто в 1940-х и позже годах подвергался репрессиям, был незаконно помещен в тюрьму или психушку за проукраинские взгляды. Таких людей в Украине достаточно, но пока этот проект только рассматривают.