Жовтневий перерахунок пенсій: скільки осіб отримуватимуть більше 10 000 гривень?

В жовтні трапився обіцяний перерахунок пенсій. Варто зауважити, що він є останнім, як мінімум на найближчий рік. Протягом 2023 року пенсії та мінімальну зарплату не підвищуватимуть, через дефіцит бюджету. Завдяки недавньому перерахунку, дехто з пенсіонерів отримуватиме на кілька сотень і навіть тисяч гривень більше. Згідно з оприлюдненої статистики ПФУ, можна побачити, яка кількість осіб, яку пенсію отримує. Трішки збільшилась кількість тих, в кого пенсія вище 10 000 гривень, але водночас це й найменший показник у відсотковому співвідношенні.

Найпоширеніша пенсія — та, що до 4000 гривень

Згідно з даними Пенсійного Фонду понад 50% пенсіонерів, а їх в Україні є майже 11 мільйонів, отримують пенсію, яка не перевищує 4000 гривень. А от втричі вищу пенсію, а саме понад 10 000 гривень, отримує всього 6,9%, тобто трохи більше ніж 740 000 осіб. Цих 50%, які отримують не більше 4000 гривень, варто розділити ще на дві групи. Половина з них отримує пенсію в межах 2000-3000 гривень, а інша половина в межах 3000-4000 гривень.

Найбільші суми цього місяця дорахували особам, які отримали інвалідність внаслідок участі в бойових діях. Їм дорахували приблизно по 2000 гривень. І по 300 гривень додали тим, кому виповнилося від 70 до 75 років (за умови наявності необхідного стажу — 30 років для жінок і 30 років для чоловіків відповідно).

В Україні може з’явитися спеціальна пенсія

До Верховної Ради внесли законопроєкт згідно з яким хочуть запровадити спеціальну пенсію для окремої категорії громадян. Мова про тих, хто в 1940-х і пізніше роках, піддавався репресіям, був незаконно поміщений у в’язницю чи психлікарню за проукраїнські погляди. Таких людей в Україні достатньо, але поки що цей проєкт лише розглядають.