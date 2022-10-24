“Солодкий листопад”: астрологи назвали трьох щасливчиків, які ось-ось ступлять на білу смугу

Останній місяць осені стане по-справжньому щасливим для трьох знаків Зодіаку. Астрологи прогнозують їм везіння в особистому житті, і безліч перспективних пропозицій у роботі. Щаститиме й зі всіма справами, які ви починатимете. Це буде справжня “білі смуга”, яка надовго закарбується у пам’яті. А ще цей місяць може стати початком абсолютно нового життя.

Діва

В листопаді Діви випромінюватимуть рішучість та впевненість у собі та своїх рішеннях. Ви вже давно не почувалися так оптимістично і вмотивовано. Цей настрій звісно ж дасть хороші результати. Ви зможете достойно пройти через всі труднощі, та вирішити всі проблеми, які зараз вас турбують. У стосунках появиться гармонія і та любов і взаєморозуміння, яких ви так прагнете. Місяць буде переломним, і водночас дуже вдалим.

Терези

Терезам дуже щаститиме і в коханні, і в кар’єрі. До вас тягнутимуться чудові люди, які зможуть вас багато чому навчити. Також, ви можете заручитися підтримкою доволі впливових осіб, і спільно започаткувати неймовірно успішні проєкти, Це все окрилятиме. Як бонус, одинокі представники знаку мають всі шанси зустріти своє кохання. А ті хто вже має партнера, просто насолоджуватимуться чудовими стосунками. Настрій буде, як у медовий місяць.

Козеріг

Починаючи з 10 листопада Козероги будуть дуже відкриті до нових стосунків. Ваше серце буквально прагнутиме любові та нових емоцій і ви притягнете це до себе у повній мірі. Метелики у животі, пристрасть, недоспані ночі — все це може з вами трапитися. Також, очікується великий прорив у кар’єрі. Вам можуть доручити дуже відповідальне завдання з яким ви на відмінно впораєтеся. Це дозволить керівництву розглядати вас, як кандидата на високу посаду.