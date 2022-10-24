В Украине за 1000 долларов продают 10 копеек: монета вызвала массу обсуждений

В Украине есть несколько онлайн-платформ, где люди часто продают всевозможные интересные вещи. Монеты, антиквариат, старые игрушки и уникальные купюры. На днях на одном из таких аукционов появился лот в виде монеты номиналом в 10 копеек. Продавец хочет за нее получить минимум 1000 долларов. За лотом уже следят несколько сотен заинтересованных лиц, а еще в комментариях возникло множество споров и обсуждений. Чем так захватили обычные 10 копеек?

Монета имеет уникальную особенность

Этих 10 копеек совсем не обычны. Дело в том, что штамп не совпадает с заготовкой. То есть 10 копеек вычеканили на заготовке, которая предназначалась для монеты номиналом в 1 копейку. Это делает данную монету очень редкой и возможно даже единственной в мире. Логично, что продавец хочет за нее столь крупную сумму. Среди других данных:

Год изготовления – 2004. Материал – нержавеющая сталь. Дефектов нет, и, как утверждает продавец, монета не реставрировалась. Вес – 1,47 грамм.

Цвет белый, как и положено 1 копейке, и точно не присущ стандартным 10 копейкам.

Коллекционеры обвиняют продавца в мошенничестве

Между тем не все пользователи платформы верят, что монета оригинальная. Некоторые считают, что это обычная обманка, пустышка или сувенир. Некоторые даже требуют в администрации проверить оригинальность монеты, которые последние уже сделали подтвердив подлинность лота. Продаст ли наконец владелец свое сокровище, неизвестно. Несмотря на большой аншлаг и интерес, объявление висит уже более полугода и только собирает дополнительные просмотры.

150 000 гривен за монету с браком

Ранее на похожем аукционе еще один украинец захотел 150 000 гривен за 50 копеек, которые оказались бракованными. В то же время, никакого описания к этой монете нет, кроме того, что она выпущена в 1992 году.