В Україні за 1000 доларів продають 10 копійок: монета викликала масу обговорень

В Україні є кілька онлайн платформ, де люди часто продають всілякі цікаві речі. Монети, антикваріат, старі іграшки та унікальні купюри. Днями, на одному з таких аукціонів з’явився лот у вигляді монети номіналом у 10 копійок. Продавець хоче за неї отримати мінімум 1000 доларів. За лотом вже слідкує кілька сотень зацікавлених осіб, а ще в коментарях виникло маса суперечок та обговорень. То чим так захопили звичайні 10 копійок?

Монета має унікальну особливість

Цих 10 копійок зовсім не звичайні. Річ в тім, що штамп не співпадає із заготівкою. Тобто 10 копійок вичеканили на заготівці, яка призначалась для монети номіналом в 1 копійку. Це робить дану монету дуже рідкісною та можливо навіть єдиною у світі. Логічно, що продавець хоче за неї таку велику суму. Серед інших даних:

Рік виготовлення — 2004. Матеріал — нержавіюча сталь. Дефектів немає, і як стверджує продавець монета не реставрувалася. Вага — 1,47 грам.

Колір білий, як і належить 1 копійці, і точно не притаманний стандартним 10 копійкам.

Колекціонери звинувачують продавця у шахрайстві

Тим часом, не всі користувачі платформи вірять, що монета оригінальна. Дехто вважає, що це звичайна обманка, пустишка чи сувенір. Дехто навіть вимагає в адміністрації перевірити оригінальність монети, що останні вже зробили підтвердивши справжність лоту. Чи продасть врешті власник свій скарб, невідомо. Попри великий аншлаг та інтерес, оголошення висить вже більше пів року і лише назбирує додаткові перегляди.

150 000 гривень за монету з браком

Раніше на схожому аукціоні, ще один українець захотів аж 150 000 гривень за 50 копійок, які виявилися бракованими. Водночас жодного опису до цієї монети немає, окрім того, що випущена вона у 1992 році.