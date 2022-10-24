Первый снег и 25 градусов мороза: когда ждать прихода настоящей зимы?

Нынешняя осень полна контрастов. Сентябрь был дождливым и холодным, а октябрь наоборот – теплым и сухим. Сейчас незначительное похолодание снова изменилось относительно теплой погодой. В большинстве областей температура воздуха держится на отметке 14-16 градусов выше нуля. Синоптики одновременно предупреждают, что вскоре похолодает. Все из-за первого снега, который выпадет вот-вот. Правда, продержится он совсем недолго.

Снег выпадет в ноябре и сразу растает

О том, когда выпадет первый снег и какой будет зима в Украине, рассказал председатель Укргидрометцентра Николай Кульбида.

“Совершенно не исключают, что в ноябре выпадет снег. Вероятность – большая. Но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не лежит. До конца октября никакого снега не будет. Кроме Карпат, конечно. Там особый регион“, – отметил синоптик.

Также эксперт рассказал, что уже многие синоптики попытались спрогнозировать погоды на зиму. В этом году для украинцев очень нежелательны сильные морозы, ведь ситуация с отоплением и электроэнергией очень критическая. Пока что прогнозы довольно утешительные. Более того, некоторые климатологи уверены, что эта зима будет самой теплой за последние несколько лет. Конечно, не обойдется и без сильных морозов, но они будут кратковременными.

“Температурный режим будет несколько выше нормы. Возможен кратковременный период с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на Востоке. Такая возможность есть. Но эти морозы будут кратковременными, они не задержатся надолго”, – пояснил Кульбида.

Также Кульбида отметил, что в этом году не стоит ожидать сильного снежного покрова. Мол снег будет выпадать, но сразу же таять. Все из-за климатических изменений и глобального потепления, которое коснулось и Украины.

“Зимой без снегов и морозов не обойдется. Просто по сравнению со средними характеристиками этого будет меньше. Последние 20 лет средняя температура воздуха в Украине бьет рекорды, она становится выше”, – подытожил эксперт.