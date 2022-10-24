Перший сніг та 25 градусів морозу: коли чекати на прихід справжньої зими?

Цьогорічна осінь сповнена контрастів. Вересень був дощовим та холодним, а жовтень навпаки — теплим і сухим. Наразі, незначне похолодання знову змінилося відносно теплою погодою. В більшості областей температура повітря тримається на позначці 14-16 градусів вище нуля. Синоптики водночас попереджають, що незабаром похолоднішає. Все через перший сніг, який випаде ось-ось. Правда протримається він зовсім недовго.

Сніг випаде у листопаді і одразу розтане

Про те, коли випаде перший сніг та якою буде зима в Україні розповів голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

“Зовсім не виключають, що у листопаді випаде сніг. Імовірність – велика. Але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не лежить. До кінця жовтня ніякого снігу не буде. Крім Карпат, звичайно. Там особливий регіон“, – зазначив синоптик.

Також, експерт розповів, що вже багато синоптиків спробували спрогнозувати погоди на зиму. Цьогоріч для українців дуже небажаними є сильні морози, адже ситуація з опаленням та електроенергією дуже критична. Поки що прогнози доволі втішні. Ба більше, деякі кліматологи впевнені, що ця зима буде найтеплішою за останні кілька років. Звісно не обійдеться й без сильних морозів, але вони будуть короткочасними.

“Температурний режим буде дещо вищим за норму. Можливий дуже короткочасний період з морозами до -20 градусів на північному сході і -25 градусів на Сході. Така можливість є. Але ці морози будуть короткочасними, вони не затримаються надовго”, – пояснив Кульбіда,

Також Кульбіда зазначив, що цьогоріч не варто чекати на сильний сніговий покрив. Мовляв сніг випадатиме, але одразу ж танутиме. Все через кліматичні зміни, та глобальне потепління, яке торкнулося й України.

“Взимку без снігів і морозів не обійдеться. Просто порівняно із середніми характеристиками цього буде менше. Останні 20 років середня температура повітря в Україні б’є рекорди, вона стає вищою”, – підсумував експерт.