250$ через “Дію”: в Мінцифрі зробили заяву

Від початку війни в Україні дуже почастішали випадки шахрайства. Аферисти придумують безліч нових схем, які максимально схожі на реальні, та крадуть в людей мільйони гривень. Більшість афер пов’язані з соціальною допомогою від різних благодійних організацій. Це зумовлено тим, що таких виплат сьогодні дійсно є багато, і люди бажаючи оформити їх не надто перевіряють інформацію. Переходять на підставні сайти, залишають там свої дані та реквізити, а потім залишаються без грошей. Ось і зараз, в Міністерстві цифрової трансформації попереджають про нову аферу, де шахраї прикриваються і Дією і ООН одночасно.

В мережі з’явився фальшивий чат-бот “Дії”

Шахраї створили сайт, який дуже схожий на додаток “Дія” і пропонують заповнити заявку на отримання грошової виплати в розмірі 11 000 від ООН. Звісно, жодних грошей ніхто не отримає, натомість віддадуть аферистам все, що мають на картах. В Мінцифри попереджають, що Дія немає жодного чат-боту. Інформацію про ту чи іншу допомогу можна дізнатися або безпосередньо в додатку, або ж на платформі єДопомога, де зібрано більшість актуальних на сьогодні виплат. Стосовно липового чат-боту, то наразі робитимуть все, щоб його заблокувати.

Днями почнуть виплачувати соціальну допомогу мешканцям звільнених територій

Ймовірно така активність шахраїв пов’язана ще й з тим, що після 20 жовтня почнуть виплачувати гроші мешканцям звільнених від окупації територій. Людям одразу ж виплатять по 2000 гривень на дорослого і по 3000 на дитину. Також, громадянам радять оформлювати інші види виплат від міжнародних організацій. На звільнені території вже поспішає Укрпошта, щоб видати пенсіонерам пенсію за всі пропущені місяці.