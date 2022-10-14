Приближается серия мощных магнитных бурь: говорят самочувствие ухудшится у всех

Магнитные бури – это явление, которое образуется вследствие повышенной активности Солнца и возмущения магнитного поля вокруг Земли. К сожалению, происходит это каждый месяц, а иногда и по несколько раз, и проходит не без влияния на человеческий организм. Большинство жителей Земли испытывают головную боль, некоторые испытывают раздражительность, бессонницу. В зависимости от мощности бури колеблются и симптомы. Если буря красного уровня опасности, у людей может наблюдаться обострение хронических болезней, а также проблемы с сердцем и сосудами. Эксперты предостерегают, что на днях как раз состоится серия очень сильных геомагнитных колебаний, влияние которых ощутит каждый.

Будет аж три мощных магнитных бури

Первая буря достаточно мощная накроет Землю уже сегодня, 14 октября и продлится до 15-го. Завтра во второй половине дня все практически нормализуется. Вторая буря продлится тоже одни сутки с 20 по 21 октября. И третья буря, сильнейшая продлится сразу несколько дней с 27 по 30 октября. Ее пика ожидают 28 число, так что этот день уже стоит обвести красным и максимально себя поберечь.

Как спасти себя от проблем со здоровьем?

К сожалению избежать воздействия магнитных бурь невозможно, но можно их минимизировать. Для этого нужно придерживаться рекомендаций, которые постоянно подчеркивают эксперты и врачи. Не нервничать. Любой стресс в эти дни сокрушительно влияет на организм и ощущается в несколько раз сильнее, чем в обычный день. Не употреблять алкоголь и много кофеина. Не есть жирную, копченую и вообще тяжелую пищу. Старайтесь побольше пить воду, находиться на свежем воздухе, гулять и отдыхать. Если это невозможно, то хотя бы попытайтесь отложить большую часть дел на другие дни и в этот день заниматься чем-то не слишком сложным.