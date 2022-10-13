Стало известно, как изменятся пенсии после индексации, учитывая нынешний курс валют

Пенсии и зарплаты должны меняться прямо пропорционально курсу валют. Но, к сожалению, в Украине война, поэтому все процессы нарушены, доллар растет, цены растут, а зарплаты и пенсии остаются неизменными. Правительство уже подчеркнуло, что в 2023 году повышений не будет. И пенсии, и минимальную зарплату заморозят как минимум до конца следующего года. В октябре произошло по сути последнее повышение, вследствие которого минималка выросла на 200 гривен, а пенсии от нескольких десятков до нескольких сотен, в зависимости от категории, к которой принадлежит получатель. Однако будет ли еще индексация? На нее у многих есть большие надежды.

Индексация произойдет, но она не будет существенной

Украинцев предупредили, что ежегодная индексация, которая должна проходить каждый год 1 марта состоится. Правда, повышение пенсий будет очень несущественным, примерно на 2-3%. Учитывая, что инфляция уже достигла 30%, украинцы мало почувствуют этот пересчет. В правительстве говорят, что социальная сфера в приоритете, на нее выделено 800 миллиардов гривен, но этого хватит только на выплату пенсий, социальных выплат и субсидий. На существенные доплаты денег не хватает.

Людям будут помогать в индивидуальном порядке

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что планируется оказывать помощь тем, кто получает минимальную социальную выплату в размере +-2000 грн. Ее хотят увеличить до 3000, а некоторым и до 3700 в зависимости от сложившейся у человека жизненной ситуации. Также, в связи с заморозкой размера пенсий, для граждан будут время от времени анонсировать различные социальные программы. В них смогут регистрироваться незащищенные слои населения: одинокие люди, многодетные семьи и т.д. То есть людей не будут оставлять на произвол судьбы, просто будут помогать точечно тем, кто в этом больше всего нуждается.