Стало відомо, як зміняться пенсії після індексації враховуючи нинішній курс валют

Пенсії та зарплати повинні змінювати прямо пропорційно до курсу валют. Але на жаль в Україні війна, тому всі процеси порушено, долар росте, ціни ростуть, а зарплати і пенсії залишаються незмінними. Уряд вже наголосив, що у 2023 році підвищень не буде. І пенсії, і мінімальну зарплату заморозять, як мінімум до кінця наступного року. В жовтні відбулося по суті останнє підвищення внаслідок якого мінімалка зросла на 200 гривень, а пенсії від кількох десятків до кількох сотень, залежно від категорії, до якої належить отримувач. Проте буде ще індексація? На неї багато хто має великі сподівання.

Індексація відбудеться, але вона не буде суттєвою

Українців попередили, що щорічна індексація, яка має відбуватися кожного року 1 березня відбудеться. Щоправда, підвищення пенсій буде дуже несуттєвим, приблизно на 2-3%. Враховуючи, що інфляція вже сягнула 30%, то українці мало відчують цей перерахунок. В Уряді кажуть, що соціальна сфера в пріоритеті, на неї виділено 800 мільярдів гривень, але цього вистачить лише на виплату пенсій, соціальних виплат та субсидій. На суттєві доплати грошей не вистачає.

Людям допомагатимуть в індивідуальному порядку

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що планується надавати допомогу тим хто отримує мінімальну соціальну виплату у розмірі +-2000 грн. Її хочуть збільшити до 3000, а декому й до 3700 залежно від життєвої ситуації, яка склалася у людини. Також, у зв’язку із замороженням розміру пенсій, для громадян час від часу анонсуватимуть різноманітні соціальні програми. В них зможуть реєструватися незахищені верстви населення: одинокі люди, багатодітні сім’ї, тощо. Тобто людей не залишатимуть напризволяще, просто допомагатимуть точково тим, хто цього найбільше потребує.