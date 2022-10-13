Плюс к фобиям: названы несколько опасностей, которые скрывает в себе обычный лифт

Лифт есть в каждом многоэтажном доме. Конечно, чем он старше, как и сам дом, тем аварийнее и опаснее выглядит. Но порой довольно опасными могут быть и новые лифты, в современных многоэтажках, которые недавно только ввели в эксплуатацию. Технический эксперт и специалист по лифтам и сопутствующему оборудованию рассказал, какие опасности кроются в этой кабинке, и на что нужно обращать внимание, чтобы минимизировать любые риски.

Важно соблюдать правила безопасности

Недаром лифты страхуют от причинения вреда для здоровья третьим лицам. Это совершенно опасный объект. Уже неоднократно случались случаи, когда в лифте кто-то травмировался или даже умер.

Вот какие ситуации случаются чаще всего:

Удар током. В лифте есть ток, и уже было немало случаев, что людей ударяло током при нажатии на кнопки. Пренебрежение правилами безопасности. При входе в лифт, а иногда еще внутри него обязательно должны быть расписаны правила поведения и безопасности. Там, например, пишет, что мамы с малыми детьми и колясками должны выходить из кабинки с ребенком на руках. Многие этим пренебрегают, а потом случается так, что дверь внезапно закрывается и коляска оказывается в заложниках машины. Неправильное поведение при застревании. Если лифт застрял, никогда не пытайтесь выбраться из него самостоятельно. 70% таких случаев заканчиваются травмами или даже фатально. Попробуйте дозвониться диспетчеру или родным, которые смогут вызвать соответствующие службы.

Также, поспешим развенчать популярный миф, что в лифте можно задохнуться, если там одновременно затрянет много людей. Эксперты говорят, что дышать действительно может стать тяжело, но задохнуться нереально, ведь лифты не герметичны, да и у всех есть вентиляция.