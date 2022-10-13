Зимовий дизель в дефіциті: чи не залишаться українці в холоди без пального

Забезпечити Україну морозостійким паливом на зиму зможуть Німеччина, Польща та Литва. Клімат у цих країнах дуже схожий на український, тож виробництво дизелю, який витримує зимові холоди, там поставлене на потік. Про це розповів експерт з енергетичних питань та голова «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

Натомість у південних країнах, з яких Україна до цього часу отримувала більше половини ДП, зимове пальне просто не виробляють. Адже для Греції та інших країн-постачальників морози -10-20°C – щось з області фантастики.

При цьому експерт зазначив, що трейдери вже робили спроби самостійно виготовити з літнього пального зимовий варіант. Зокрема провели кілька експериментів з додавання різноманітних морозостійких речовин до звичайного дизелю. Однак ці технології ще потребують певного вдосконалення.

Ще одним варіантом переробки звичайного дизелю на зимовий є додавання до цього авіакеросину. Цей варіант вітчизняні трейдери вже навіть встигли запропонувати виробникам. І хоча метод досить старий, має одну суттєву перевагу – економічність. Адже авіапаливо на сьогоднішній день за ціною відчутно поступається дизельному.

Куюн також повідомив, що українські компанії та мережі АЗС вже ведуть переговори щодо закупівлі арктичних марок ДП. Таке пальне – задоволення не з дешевих. Воно коштує на $150/т, а то і на всі $200/т дорожче за звичайний дизель. При цьому арктична марка витримує морози до -32°C, на відміну від інших видів морозостійкого пального, з якими авто може працювати при температурі не нижче – 20°C.

Нагадаємо, що про нестачу зимового дизелю в Україні нещодавно заявив Дмитро Леушкін, власник компанії та мережі АЗС «Прайм». Він підкреслив, що більшість пального з Європи не пристосована до українських зим і не витримує навіть невеличких морозів.