Плюс до фобій: названо кілька небезпек, які приховує в собі звичайний ліфт

Ліфт є у кожному багатоповерховому будинку. Звісно, чим він старіший, як і сам дім, тим більш аварійним та небезпечним виглядає. Та деколи доволі небезпечними можуть бути й нові ліфти, у сучасних багатоповерхівках, які недавно лише ввели в експлуатацію. Технічний експерт та спеціаліст по ліфтах та супутньому обладнанню розповів, які небезпеки криються в цій кабінці, та на що треба звертати увагу, щоб мінімізувати будь-які ризики.

Важливо дотримуватись правил безпеки

Недарма ліфти страхують від спричинення шкоди для здоров’я третім особам. Це цілком небезпечний об’єкт. Вже неодноразово траплялися випадки, коли в ліфті хтось травмувався, чи навіть помер.

Ось, які ситуації трапляються найчастіше:

Удар струмом. В ліфті є струм, і вже було чимало випадків, що людей вдаряло струмом при натисканні на кнопки. Нехтування правилами безпеки. При вході в ліфт, а інколи ще й всередині нього обов’язково мають бути розписані правила поведінки та безпеки. Там, наприклад, пише, що мами з малими дітьми та колясками, мають виходити з кабінки з дитиною на руках. Багато хто цим нехтує, а потім трапляється так, що двері раптово зачиняються і коляска опиняється у заручниках машини. Неправильна поведінка при застряганні. Якщо ліфт застряг ніколи не намагайтесь вибратись з нього самостійно. 70% таких випадків закінчуються травмами або навіть фатально. Спробуйте додзвонитися до диспетчера, або рідних, які зможуть викликати відповідні служби.

Також, поспішимо розвінчати популярний міф, що в ліфті можна задихнутися якщо там одночасно затрягне багато людей. Експерти кажуть, що дихати дійсно може стати важко, але задихнутися нереально, адже ліфти не герметичні, та й в усіх є вентиляція.