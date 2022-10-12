Как зарядить смартфон когда нет света: названы пять способов

В результате последних массированных ракетных обстрелов большинство украинских городов остались обесточенными. Враг наносит удары по критической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без света и воды. Соответствующие службы пытаются все очень оперативно ремонтировать, но, несмотря на это, сотни населенных пунктов все равно по несколько часов не имеют электроэнергии. Такие инциденты могут участиться, поэтому нужно запастись терпением, а еще полезными лайфхаками. Например, как зарядить телефон, когда света нет. Эксперты назвали пять способов.

Пять способов зарядить телефон

Конечно, не все способы всем подойдут, но возможно хотя бы один из вариантов вам пригодится.

Повербанк. Это устройство, которое должно быть у каждого во время войны. Его нужно держать всегда заряженным, и по возможности подзаряжать, когда есть такая возможность. Некоторые покупают сразу несколько единиц и это правильное решение. Также есть специальные повербанки для ноутбуков. Кто работает с компьютером, может взять на заметку. Велосипедный генератор. Некоторые велосипеды имеют в колесе небольшой генератор, заряжаемый во время движения. От него тоже можно чуть-чуть зарядить смартфон. Автомобиль. Зарядить смартфон можно и в заведенном автомобиле. Правда этот способ подойдет только тем, у кого есть авто. Ноутбук. Если ноутбук заряжен, то с помощью USB-кабеля можно подключить к нему смартфон и зарядить последний. Конечно, полного заряда может не получиться, но как минимум включить гаджет и сделать несколько важных звонков вам удастся. Портативная колонка. От нее тоже можно чуть-чуть подзарядить телефон. Но гаджет и сам должен быть заряжен.

Чтобы смартфон дольше сохранял заряд, старайтесь не использовать активно социальные сети, не смотреть видео и тем более не играть игры. Отключите синхронизацию, обновление, блютуз и геолокацию.