В Уряді розповіли, чому можуть бути затримки пенсій та коли це трапиться

Від початку війни пенсіонери доволі справно отримують виплати. Затримки бувають хіба що на територіях, де тривають важкі бої, або ж у прифронтових містах і селах. З 1 жовтня навіть нарахували обіцяні доплати незважаючи на вкрай складну економічну ситуацію в країні. Та попри всі оптимістичні прогнози, пенсії таки можуть затримувати. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, чому та наскільки.

Пенсії затримуватимуть не на суттєвий період часу

Якщо й траплятимуться затримки, то лише на кілька днів. Тобто такого, що у якомусь місяці пенсія не прийшла бути не може. Зі слів міністерки на початку війни ситуація була набагато складнішою, але держава впоралася, то тепер й тим паче все буде гаразд. Затримки ж пов’язані з тим, що кошти на різні галузі розподіляє Державне Казначейство куди надходять всі кошти, в тому числі й призначені для пенсійних виплат.

“Якщо наша платіжка приходить одночасно з платіжкою ЗСУ, то першою опрацюють платіжку ЗСУ. Тобто платіжка Мінсоцполітики чекатиме, доки зберуть гроші для військових. Але ми — другі на черзі, тому зазвичай затримки через Казначейство незначні та переважно технічні. Звичайно, повномасштабна війна вносить свої корективи не лише до дохідної частини бюджету, а й у необхідність перенаправлення коштів за пріоритетними напрямками, зокрема військовими”, – зазначила Жолнович.

Пенсії найближчим часом більше не підвищуватимуть

На жаль, це було останнє підвищення на найближчих кілька місяців. На весь 2023 рік Уряд заморозив розмір пенсії та мінімальної зарплати. В березні буде індексація, але вона точно не зрівняє соціальні виплати з курсом валют. Інфляція наразі вже перевищує 30%, а індексація буде на рівні десь 3-4%.