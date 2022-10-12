Як зарядити смартфон коли немає світла: названо п’ять способів

Внаслідок останні масованих ракетних обстрілів більшість українських міст залишилися знеструмленими. Ворог завдає удари по критичній інфраструктурі, щоб залишити українців без світла та води. Відповідні служби намагаються все дуже оперативно ремонтувати, але попри це сотні населених пунктів все одно по кілька годин не мають електроенергії. Такі інциденти можуть стати частішими, тому потрібно запастися терпінням, а ще корисними лайфхаками. Наприклад, як зарядити телефон, коли світла немає. Експерти назвали п’ять способів.

П’ять способів зарядити телефон

Звісно, не всі способи всім підійдуть, але можливо хоча б один з варіантів вам стане у нагоді.

Повербанк. Це пристрій, який має бути в кожного під час війни. Його треба тримати завжди зарядженим, і по можливості підзаряджати, коли є така можливість. Дехто купує одразу декілька одиниць і це правильне рішення. Також є спеціальні повербанки для ноутбуків. Хто працює з комп’ютером, можуть взяти на замітку. Велосипедний генератор. Деякі велосипеди мають в колесі невеликий генератор, який заряджається під час руху. Від нього теж можна трохи зарядити смартфон. Автомобіль. Зарядити смартфон можна і у заведеному автомобілі. Щоправда цей спосіб підійде лише тим в кого є авто. Ноутбук. Якщо ноутбук заряджений, то за допомогою USB кабелю можна підключити до нього смартфон і зарядити останній. Звісно повного заряду може не вийти, але як мінімум ввімкнути гаджет та зробити кілька важливих дзвінків вам вдасться. Портативна колонка. Від неї теж можна трохи підзарядити телефон. Але гаджет й сам має бути зарядженим.

Щоб смартфон довше зберігав заряд, намагайтесь не користуватися активно соціальними мережами, не дивитися відео і тим паче не грати ігри. Відключіть синхронізацію, оновлення, блютуз та геолокацію.