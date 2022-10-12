Названы 10 лайфхаков, которые помогут надолго сохранить заряд на смартфоне
В последние дни в Украине существенные проблемы с электроэнергией. Враг бьет по критической инфраструктуре, в результате чего сотни городов и населенных пунктов остаются без света. В такие моменты очень страшно остаться без связи и хочется подольше иметь заряженный телефон. Эксперты назвали десять рекомендаций, следуя которым вы продолжите работу своего гаджета сразу на несколько часов. Иногда этого достаточно, чтобы дождаться включения электроэнергии и полноценно зарядить устройство.
10 советов, которые следует взять на заметку
Кое-что совсем банальное, а кое-что возможно станет для кого-то настоящим открытием.
- Всегда при любой возможности подзаряжайте гаджет. Производители айфонов говорят, что это делать не желательно, но в данном случае это оптимальное решение.
- Купите павербанк и держите его всегда заряженным. Есть достаточно дорогие модели, которых хватит, чтобы даже дважды или трижды полностью зарядить смартфон.
- Включите режим энергосбережения (есть в настройках).
- Измените настройки дисплея. Вместо высокой плавности дисплея установите среднюю, а также поставьте черный фон.
- Выключите синхронизацию, автозагрузку и автообновление.
- Отключите вибрацию и опцию распознавания голосовых команд. Оказывается, они существенно используют ресурс аккумулятора.
- Выключите блютуз.
- Если не пользуетесь интернетом, то отключайте вай фай или мобильные данные.
- Минимизируйте время, отведенное для игр и просмотра видео. Это самые большие пожиратели энергии.
- На ночь можно включить режим полет. Но убедитесь, что в таком случае вам придет уведомление о воздушной тревоге, особенно если уличную сирену вы не слышите или ее в вашем населенном пункте нет.
Правительство обещает, что все неполадки будут устранены вовремя, а отключение света, если и будут происходить, то с предупреждением. И все же ситуация меняется ежеминутно, поэтому любые полезные советы лишними точно не станут.
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