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Названы 10 лайфхаков, которые помогут надолго сохранить заряд на смартфоне

13.10.2022
1 хвилина на прочитання
смартфон

В последние дни в Украине существенные проблемы с электроэнергией. Враг бьет по критической инфраструктуре, в результате чего сотни городов и населенных пунктов остаются без света. В такие моменты очень страшно остаться без связи и хочется подольше иметь заряженный телефон. Эксперты назвали десять рекомендаций, следуя которым вы продолжите работу своего гаджета сразу на несколько часов. Иногда этого достаточно, чтобы дождаться включения электроэнергии и полноценно зарядить устройство.

10 советов, которые следует взять на заметку

смартфон

Кое-что совсем банальное, а кое-что возможно станет для кого-то настоящим открытием.

  1. Всегда при любой возможности подзаряжайте гаджет. Производители айфонов говорят, что это делать не желательно, но в данном случае это оптимальное решение.
  2. Купите павербанк и держите его всегда заряженным. Есть достаточно дорогие модели, которых хватит, чтобы даже дважды или трижды полностью зарядить смартфон.
  3. Включите режим энергосбережения (есть в настройках).
  4. Измените настройки дисплея. Вместо высокой плавности дисплея установите среднюю, а также поставьте черный фон.
  5. Выключите синхронизацию, автозагрузку и автообновление.
  6. Отключите вибрацию и опцию распознавания голосовых команд. Оказывается, они существенно используют ресурс аккумулятора.
  7. Выключите блютуз.
  8. Если не пользуетесь интернетом, то отключайте вай фай или мобильные данные.
  9. Минимизируйте время, отведенное для игр и просмотра видео. Это самые большие пожиратели энергии.
  10. На ночь можно включить режим полет. Но убедитесь, что в таком случае вам придет уведомление о воздушной тревоге, особенно если уличную сирену вы не слышите или ее в вашем населенном пункте нет.

Правительство обещает, что все неполадки будут устранены вовремя, а отключение света, если и будут происходить, то с предупреждением. И все же ситуация меняется ежеминутно, поэтому любые полезные советы лишними точно не станут.

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13.10.2022
1 хвилина на прочитання
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