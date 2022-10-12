Названо 10 лайфхаків, які допоможуть надовго зберегти заряд на смартфоні

Останніми днями в Україні суттєві проблеми з електроенергією. Ворог б’є по критичній інфраструктурі в результаті чого сотні міст та населених пунктів залишаються без світла. В такі моменти дуже страшно залишитися без зв’язку і хочеться якнайдовше мати заряджений телефон. Експерти назвали десять рекомендацій, дотримуючись яких ви продовжите роботу свого гаджета одразу на кілька годин. Інколи цього достатньо, щоб дочекатися коли ввімкнуть електроенергію та повноцінно зарядити пристрій.

10 порад, які варто взяти на замітку

Дещо зовсім банальне, а дещо можливо стане для когось справжнім відкриттям.

Завжди при будь-якій можливості підзаряджайте гаджет. Виробники айфонів кажуть, що це робити не бажано, але в даному випадку це оптимальне рішення. Придбайте павербанк та тримайте його завжди зарядженим. Є доволі не дорогі моделі, яких вистачить, щоб навіть двічі або тричі повністю зарядити смартфон. Увімкніть режим енергозбереження (він є у налаштуваннях). Поміняйте налаштування дисплея. Замість високої плавності дисплея встановіть середню, а ще поставте чорний фон. Вимкніть будь-яку синхронізацію, автозавантаження та автооновлення. Відключіть вібрацію, та опцію розпізнавання голосових команд. Виявляється вони суттєво використовують ресурс акумулятора. Вимкніть блютуз. К оли не користуєтесь інтернетом то відключайте вай фай або мобільні дані. Мінімізуйте час відведений для ігор та перегляду відео. Це найбільші пожирачі енергії. На ніч можна ввімкнути режим політ. Але переконайтесь, що в такому випадку вам прийде сповіщення про повітряну тривогу, особливо якщо вуличну сирену ви не чуєте, або її у вашому населеному пункті немає.

Уряд обіцяє, що всі неполадки будуть виправлені вчасно, а відключення світла, якщо й відбуватимуться то з попередженням. Та все ж ситуація змінюється щохвилини, тому будь-які корисні поради на заваді точно не стануть.