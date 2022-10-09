Почти 1000 гривен в месяц: как украинцам оформить новый вид помощи

Стало известно, кто и при каких условиях сможет получать около тысячи гривен в месяц и больше.

Украинцы, которые предоставили бесплатный приют внутренне перемещенным лицам, смогут рассчитывать на помощь от государства в размере 900 гривен. Об этом сообщают в Министерстве по реинтеграции окупированных территорий.

С 1 октября компенсация владельцам жилья, которые приютили у себя внутренних переселенцев бесплатно, увеличилась в вдвое. Программа “Прихисток” предусматривает компенсации на коммуналку гражданам, которые дали приют внутренним переселенцам, которые прибыли из зон ведения боевых действий или временно оккупированных территорий.

Если до октября сумма компенсации составляла 450 гривен, то сейчас ее увеличили вдвое, то есть до 900 гривен за каждого переселенца. Простыми словами, если вы приютили двоих переселенцев бесплатно, то ранее получали 900 гривен, теперь же эта сумма составит 1800 гривен. Увеличение компенсации стало возможным благодаря новому Меморандуму о сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины, которое заключило Министерство с реинтеграции оккупированных территорий.

Для получения компенсации по программе “Прихисток”, владельцу нужно подать заявление в орган местного самоуправления. К ней добавляются копии документов, удостоверяющих личность и данные размещенных лиц.

Со дня прекращения размещения переселенцев или изменения их количества, нужно подать заявление. Для получения денежной компенсации нужно обратиться в исполнительный комитет горсовета или сельсовета по месту нахождения жилья.

Выплаты проводят безналичным способом по реквизатам, которые получатель указал в заявлении. Деньги начисляют до 20 числа следующего месяца. Обызательное условие для получения выплаты — отсутствие долга за коммунальные услуги.

Этот шаг со стороны государства позволит хотя бы частично решить вопрос с переселенцами. Сотни тысяч человек оказались в тяжелых условиях и до сих пор не могут обустроиться на новом месте. Такая выплата будет мотивировать украинцев давать приют пострадавшим от войны.