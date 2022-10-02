1 гривну украинцы продают по 300 долларов: в чем ее особенность

В Украине монету, номиналом 1 гривна, продают за 12 556 гривен (это чуть более 300 долларов по официальному курсу НБУ). Высокая стоимость монеты обусловлена годом выпуска – 1992. если вы не знали, одногривневые монеты ввели в оборот только в 1995 году. Все что чеканили раньше – это пробные экземпляры.

Необычную монеты продают на популярном тематическом ресурсе Violity. Владелец монеты сообщает о ней следующую информацию:

материал – латунь;

вес – 7 г;

реставрационные работы не проводились;

из дефектов есть следы удара по гурту.

Монету продают по аукционной системе. Первая ставка составляла 1 гривну. Сейчас цена на уровне 12 556 гривен. Торги закончатся вечером 5 октября. До этого времени стоимость может вырасти, причем даже в несколько раз.

Немного о монете

1 гривна 1992 года чеканки – пробная монета времен независимой Украины. Монету чеканили при настройке оборудования. На первых экземплярах не было гуртовой надписи. Точный тираж таких необычных монет неизвестный. А вот найти в обороте такие монеты невозможно. Поскольку на тот момент еще не было инструментов, способных нанести надпись на гурт, эти гривны считались незаконченными. Они так и остались пробными экземплярами.

Коллекционеры и нумизматы устраивают настоящую охоту на необычные монеты. Особым спросом пользуются монеты с браком, например, неправильный разворот аверса относительно реверса, а также монеты с двумя аверсами или двумя реверсами. Не менее востребованные монеты, сделанные на чужих заготовках, а также пробные номиналы.

К примеру, монету номиналом 15 копеек 1992 года сейчас продают за 30 тысяч гривен. Согласитесь, это очень неплохо с учетом того, что монета сделана не из драгоценного металла. Стоимость 15 копеек обусловлены не только нестандартным курсом, но и разворотом аверса относительно реверса на 180 градусов.