Частина українців у майбутньому залишиться без пенсій: хто під загрозою і до чого тут війна

Українці, які залишилися без роботи через повномасштабне вторгнення Росії і не змогли знайти нову роботу або зареєструватися в центрах зайнятості, втрачають страховий стаж. Таким чином, вони позбавляються бази для нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЕСВ). Виходить, що період у статусі безробітного вплине на пенсійний стаж.

Про це розповів експерт у сфері соціальної політики Андрій Павловський. Він нагадав, що страховий стаж рахують лише на підставі сплати ЄСВ до Пенсійного фонду.

Виходить така ситуація, що люди, які залишилися без роботи через війну, не можуть знайти нову роботу чи оформитися в центр зайнятості, наприклад, через втрату документів і не отримують допомогу з безробіття. Вони фізично не можуть сплачувати ЄСВ. Тобто страховий стаж не нараховується. Згодом у такого громадянина можуть виникнути проблеми з нарахуванням пенсії.

Раніше Павловський заявляв, що ще одна категорія українців може залишитись без пенсії. Це ті, хто пішов у відпустку власним коштом без збереження заробітної плати на час війни.

Тобто зарплата плата такій особі не нараховується, а отже, єдиний соціальний внесок теж не сплачується. У результаті страховий стаж за неробочі місяці не нараховується, а за такого розкладу можна буде залишитися без пенсії, особливо, якщо війна затягнеться. Якщо держава не втрутиться у вирішення ситуації, то розв’язувати питання браку страхового стажу можна буде хіба що його покупкою чи роботою після досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, що раніше в Пенсійному фонді повідомляли, що пенсіонери, які вийшли на роботу і не повідомили про це ПФ протягом 10 робочих днів отримуватимуть скорочену виплату.