Часть украинцев в будущем останется без пенсий: кто под угрозой и при чем здесь война

Украинцы, которые остались без работы из-за полномасштабного вторжения россии и не смогли найти новую работу или зарегистрироваться в центрах занятости, теряют страховой стаж. Таким образом они лишаются базы для начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Получается, что период в статусе безработного повлияет на пенсионный стаж.

Об этом рассказал эксперт в сфере социальной политики Андрей Павловский. Он напомнил, что страховой стаж считается только на основании уплаты ЕСВ в Пенсионный фонд.

Получается такая ситуация, что люди которые остались без работы из-за войны, не могут найти новую работу или оформиться в центр занятости, например, из-за утери документов и не получают помощь по безработице. Они физически не могут уплачивать ЕСВ. То есть страховой стаж не начисляется. Со временем у такого гражданина могут возникнуть проблемы с начислением пенсии.

Ранее Павловский заявлял, что еще одна категория украинцев может остаться без пенсии. Это те, кто ушел в отпуск за собственный счет без сохранения заработной платы на время войны.

То есть зарплата такому лицу не начисляется, а значит единый социальный взнос тоже не уплачивается. В итоге страховой стаж за нерабочие месяцы не начисляется, а при таком раскладе можно будет остаться без пенсии, особенно если война затянется. Если государство не вмешается в решение ситуации, то решить вопрос нехватки страхового стажа можно будет разве что его покупкой или работой после достижения пенсионного возраста.

Напомним, что ранее в Пенсионном фонде сообщали, что пенсионеры, которые вышли на работу и не сообщили об этом в ПФ на протяжении 10 рабочих дней будут получать сокращенную выплату.