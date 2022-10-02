1 гривню українці продають по 300 доларів: у чому її особливість

В Україні монету, номіналом 1 гривня, продають за 12 556 гривень (це трохи більше ніж 300 доларів за офіційним курсом НБУ). Висока вартість монети обумовлена ​​роком випуску — 1992. Якщо ви не знали, одногривневі монети ввели в обіг лише 1995 року. Все, що карбували раніше – це пробні екземпляри.

Незвичайну монету продають на популярному тематичному ресурсі Violity. Власник монети повідомляє про неї таку інформацію:

матеріал – латунь;

вага – 7 г;

реставраційні роботи не проводились;

з дефектів є сліди удару на гурті.

Монету продають за аукціонною системою. Перша ставка становила 1 гривню. Нині ціна на рівні 12 556 гривень. Торги закінчаться увечері 5 жовтня. До цього часу вартість може зрости, причому навіть у кілька разів.

Трохи про монету

1 гривня 1992 року карбування – пробна монета часів незалежної України. Монету карбували при настроюванні обладнання. На перших екземплярах не було гуртового напису. Точний тираж таких незвичайних монет невідомий. А ось знайти їх в обігу неможливо. Оскільки на той момент ще не було інструментів, здатних нанести напис на гурт, ці гривні вважалися незакінченими. Вони так і залишилися пробними екземплярами.

Колекціонери та нумізмати влаштовують справжнє полювання на незвичайні монети. Особливий попит мають монети з браком, наприклад, неправильний розворот аверсу щодо реверсу, а також монети із двома аверсами або двома реверсами. Не менш потрібні монети, зроблені на чужих заготовках, а також пробні номінали.

Наприклад, монету номіналом 15 копійок 1992 року наразі продають за 30 тисяч гривень. Погодьтеся, це дуже непогано з огляду на те, що монета зроблена не з дорогоцінного металу. Вартість 15 копійок зумовлена ​​не лише нестандартним курсом, а й розворотом аверсу щодо реверсу на 180 градусів.