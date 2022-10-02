В ожидании проблем: каким 3 знакам зодиака стоит готовиться к плохим новостям

Первые дни октября 2022 года будут очень непростыми сразу для трех знаков зодиака. Им стоит готовиться к плохим новостям. Потеря крупной суммы денег, ссоры с родными или коллегами, плохое настроение – это не самое худшее что может произойти.

Астрологи утверждают, что больше всего не повезет Овнам, Близнецам и Стрельцам. Представителям знаков нужно набраться терпения и обдумывать все свои шаги.

Овен

Представители знака будут чувствовать сильное напряжение и тревогу. Все планы будут рушиться на глазах. Всего одна мелочь и в жизни Овна начинается “черная полоса”. Неприятности будут повсюду: на работе, в личной жизни и на бытовом уровне. Недоразумение на работе может стать причиной срыва крупного контракта, что влетит в копейку и станет причиной ссоры с руководством.

Близнецы

Уроженцы знака рискуют быть обманутыми. В первой половине октября стоит искать подвох в любом контракте. По возможности лучше вовсе отказаться от важных дел или доверить их опытным специалистам. Также стоит опасаться дороги, риск ДТП сейчас высок как никогда. По возможно, лучше пользоваться общественным транспортом.

И еще, не стоит решаться на важные дела. Обдумайте все еще раз, а лучше отложите их до более благоприятного времени.

Стрелец

Представителям знака предстоит настоящая борьба с “черной полосой”. Финансовые трудности мелочь по сравнению с остальными неприятностями. Все планы разрушаться, вторая половинка может уйти после ссоры, а конфликт с руководством может стать причиной увольнения. В этот сложный период Стрельцам лучше держать язык за зубами. Им нужно взять себя в руки и тщательно обдумывать не только каждое действие, но и каждое слово. Иначе решать проблемы придется не один месяц.