В очікуванні проблем: яким 3 знакам зодіаку варто готуватися до поганих новин

Перші дні жовтня 2022 року будуть дуже непростими одразу для трьох знаків зодіаку. Їм варто готуватися до поганих новин. Втрата великої суми грошей, сварки з рідними чи колегами, поганий настрій – це не найгірше, що може статися.

Астрологи стверджують, що найбільше не пощастить Овнам, Близнюкам та Стрільцям. Представникам знаків потрібно набратися терпіння та обмірковувати усі свої кроки.

Овен

Представники знаку відчуватимуть сильну напругу та тривогу. Усі плани руйнуватимуться на очах. Усього одна дрібниця і в житті Овна починається “чорна смуга”. Неприємності будуть всюди: на роботі, в особистому житті та на побутовому рівні. Непорозуміння на роботі може спричинити зрив великого контракту, що влетить у копійку і спричинить сварку з керівництвом.

Близнюки

Уродженці знаку ризикують бути ошуканими. У першій половині жовтня варто шукати каверзу в будь-якому контракті. По можливості краще зовсім відмовитися від важливих справ чи довірити їх досвідченим фахівцям. Також варто побоюватися дороги, ризик ДТП нині високий як ніколи. Можливо, краще користуватися громадським транспортом.

І ще, не варто вирішувати важливі справи. Обміркуйте ще раз, а краще відкладіть їх до більш сприятливого часу.

Стрілець

Представників знаку очікує справжня боротьба з “чорною смугою”. Фінансові проблеми дрібниця в порівнянні з рештою неприємностей. Усі плани руйнуватимуться, друга половинка може піти після сварки, а конфлікт із керівництвом може стати причиною звільнення. У цей складний період Стрільцям краще тримати язик за зубами. Їм треба взяти себе в руки та ретельно обмірковувати не лише кожну дію, а й кожне слово. Інакше розв’язувати проблеми доведеться не один місяць.