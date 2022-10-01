Бабье лето или снег: какой погоды ждать украинцам в октябре

В ближайшие дни украинцы не смогут радоваться теплу и солнцу. Ранее ожидалось, что уже в первые дни октября погода улучшится и украинцы смогут наслаждаться теплой и солнечной погодой, но свежий прогноз не радует.

Так когда ждать тепла, и ожидать ли вообще?

Народные синоптики прогнозируют возвращение тепла в середине осени, уже в первой декаде октября температура воздуха повысится. В книге Леонида Горбаня указано, что небо снова станет голубым после 4 октября. Такая картина сохранится до конца второй декады октября.

Владимир Деркач рассказывает, что октябрь начнется с холодных осенних дождей, а бабье лето начнется с середины первой декады и продержится до 15 октября. Затем начнется стремительное снижение температуры по ночам. Дневная температура начнет опускаться постепенно, но теплом радоваться уже не придется.

По данным “Погодный радар” в первые дни октября высокая температура ожидается только в южных регионах Украины. Во всех остальных областях Украины ожидается холодная погода. На западе, севере, в центре и на востоке будет сильная облачность и дожди. Но уже с понедельника, 3 октября похолодает сначала на западе и севере, затем и на востоке. На юге ожидаются грозы. В некоторых регионах ожидает 40-50 мм осадков.

Начало октября будет прохладным и дождливым. Как видим, бабье лето вряд ли порадует украинцев. Остается надеяться на сухие и солнечные дни во второй половине октября, но если они и будут то не слишком много.

Осень в этом году не радует украинцев солнцем, особенно на западе и севере Украины. В некоторых регионах дожди идут уже почти месяц, фермеры не могут собрать урожай. А это уже серьезная проблема, ведь цены на тот же картофель начнут стремительно расти.