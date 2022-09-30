Украинцы имеют право получить компенсацию за коммуналку: назван конечный срок

Недавно правительство сообщило, что те украинцы, которые бесплатно приютили у себя беженцев, могут получить двойную компенсацию за коммунальные услуги. Летом хозяева квартиры или дома получали по 450 гривен за каждое проживающее в них лицо. С началом отопительного сезона эта сумма вырастет вдвое и составит 900 гривен на человека. Подавать документы можно будет с 1 по 5 октября, и следует поспешить. Также, подать все бумаги нужно не позже чем через месяц после того, как вы поселили у себя внутри перемещенных лиц. Также важный нюанс, деньги получат только те домовладельцы, которые не имеют долгов за коммунальные услуги.

Необходимо подготовить ряд документов

Заявитель должен принести два пакета документов, один свой собственный и один с данными проживающих у него лиц.

Что касается собственных документов, то это:

Паспорт. Идентификационный код. Справка из банка с реквизитами, на которую будут перечислены деньги. Документ, подтверждающий право собственности на жилье.

Что касается документов проживающих у вас лиц, то это:

Паспорт. Идентификационный код. Свидетельство о рождении детей. Справка о том, что лицо состоит на учете, как внутренне перемещенное (при его наличии).

Все документы нужно иметь в двух экземплярах: копии и подлинники.

Между тем кое-где отопление уже включают

В этом году осень показалась холодной с первых дней, и мэры некоторых городов уже объявили о старте отопительного сезона в больницах. В целом же, говорят, что отапливать в этом году начнут вовремя, но будут натапливать намного меньше. Средняя температура воздуха в квартирах будет на уровне 16-18 градусов, что достаточно прохладно. Украинцев призывают запастись обогревателями и теплой одеждой.