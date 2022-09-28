Названы 5 женских имен, владелицы которых всю жизнь страдают от недолюбленности

Говорят, что имя очень влияет на наш характер и даже формирует судьбу. Каждое имя что-то означает, как-то переводится с латыни и очень часто совпадает с тем, как живет его владелица. Эксперты назвали пять женских имен, владелицы которых всю жизнь страдают от недостаточного количества любви. Либо им так кажется, либо действительно этим женщинам не удастся найти любящего партнера. Имена, кстати, очень популярны среди украинок и встречаются на каждом шагу.

Мария

Невероятно популярное украинское имя, которое носит большая часть прекрасного пола. Проблема Марии состоит в том, что ее приоритет это не семья, а карьера. В результате владелицы имени Маша часто успешные женщины, с хорошим материальным положением. К сожалению, мужчины этим любят пользоваться и в результате любовь в таких отношениях на втором плане.

Арина

Арины напротив готовы полностью себя посвятить любимому и домашней работе. Они создадут идеальные условия для мужчин, и, к сожалению, последние слишком часто расслабляются. Возле Арины мужчина чувствует себя очень комфортно и редко чувствует потребность отдавать что-либо взамен. Воспринимает такое отношение женщины, как само по себе должное. Если Арина хочет что-то изменить, нужно говорить с партнером, и меньше отдавать свою энергию не чувствуя обратной связи.

Инна

Инны обладают множеством амбиций. Мужчины рядом с ними быстро начинают понимать, что Инна точно не будет рожать детей друг за другом, не будет варить борщ и не будет стоять целыми днями у плиты. У Инны другие приоритеты, ей хорошо удается зарабатывать деньги и мужчины со временем начинают этим пользоваться.

Елизавета

Лиза любит привлекать к себе внимание, влюблять разных мужчин и погружаться в кратковременные интрижки. К сожалению, она часто притягивает краткосрочные отношения, поэтому ей всегда не хватает искренних чувств.

Милана

Еще одно имя владелица которого карьеристка. К сожалению Миланам очень часто случаются альфонсы или опытные ловеласы, которым точно не нужна долгая и спокойная семейная жизнь.