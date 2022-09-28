Що таке Ethereum та чим ця криптовалюта відрізняється від Bitcoin?

Кажуть, що Bitcoin – це майбутнє грошей. А що ж таке Ethereum?

Ethereum – це найпопулярніша після Bitcoin криптовалюта. Вайтпейпер (документ, який видається для висвітлення/просування особливостей послуги, продукту або рішення, які планується запропонувати) Ethereum був опублікований у 2013 році Віталіком Бутеріном, якого вважають засновником концепції оригінальної криптовалюти. Джо Любін (засновник компанії ConsenSys, яка спрямувала роботу на розробку програмного забезпечення блокчейну) та Бутерін запустили платформу Ethereum у 2015 році. Засновники цієї криптовалюти були майже найпершими у перегляді повного потенціалу блокчейну, а не просто безпечної торгівлі певною цифровою валютою. Щоб краще зрозуміти людей, які розмовляють про цю криптовалюту, потрібно звернути увагу, що слово Ethereum (Ефіріум) використовують для блокчейн-мережі, а ETH (ефір) – саме для монети. Ви маєте змогу дізнатися найважливіші моменти про Ethereum з цієї статті за підтримки ЦеКрипто.

Смарт-контракти в Ethereum

Технологія Ethereum керується спільнотою й гарантує роботу тисячі децентралізованих програм і крипти ETH. Центральним елементом роботи цієї платформи є смарт-контракти (з англ. smart – розумні). Смарт-контракти – це просто цифровий аналог звичний фізичних контрактів, який закріплює певні домовленості кількох сторін.

Як використовують смарт-контракти?

Завдяки таким цифровим контрактам люди можуть безпечно й без участі третіх сторін обмінюватися:

грошима;

криптовалютою;

цінними паперами;

іншими товарами/послугами.

Часто DeFi (децентралізовані фінансові) та інші програми користуються смарт-контрактами у сполученні з блокчейном.

Для кращого розуміння візьмемо приклад із реального життя. Нерідко заможні люди користуються золотом як зручним варіантом зберігання коштів. Та в криптовалютному світі фізичного золота не існує, але є його аналог – Bitcoin. Найголовнішою його відмінністю від золота є те, що пересилається комусь він набагато легше, бо потреба звертатися до банку відсутня.

Смарт-контракти Bitcoin та Ethereum: порівняння

З усіма грошима (і фіатними, і віртуальними) можна виконувати безліч операцій: їх можна інвестувати, депонувати, позичати тощо. На відміну від блокчейну Bitcoin, смарт-контракти на основі блокчейну Ethereum дозволяють виконувати всі ці дії з грошима.

Розумні контракти порівнюються з цеглою, яка надає поміч у “будуванні” певну операцію з цифровими активами.

Ethereum VS Bitcoin

Часто Ethereum порівнюється з Bitcoin. Авжеж, дві найпопулярніші криптовалюти мають багато схожого, але й у них є значні відмінності:

Ethereum позиціонується як велику електронну мережу, яка має безліч додатків (тобто dApps – децентралізовані додатки). Його можна описати “всесвітнім програмованим блокчейном”. Але ось Bitcoin як блокчейн створений тільки для підтримки обороту/функціонування відповідної криптовалюти.

Ethereum, на відміну від Bitcoin, має необмежену кількість монет, які можуть надходити в обіг. Наприклад, максимальною кількістю Bitcoin є всього 21 мільйон. Хоча й кількість ефіру є необмеженою, все одно час, який потрібен для карбування крипти, встановлює межі для видобутку цієї монети. Та навіть з такими обмеженнями кількість Ethereum монет в обігу була більшою за 118 мільйонів (станом на кінець 2021 року).

Ще одна відмінність – спосіб визначення мережами Bitcoin та Ethereum комісій за обробки транзакцій. Такі комісії, які також називають “газ” у мережі Ethereum, повинні бути сплаченими безпосередньо учасниками транзакцій з ефіром. Але у випадку з транзакціями з монетами Bitcoin, більш широка мережа цієї криптовалюти поглине всі комісії.

А ось значною схожість цих двох криптовалют є споживання величезної кількості енергії мережами блокчейну. Зараз кожна з криптовалют працює за допомоги Proof-of-Work (протокол підтвердження роботи – децентралізований механізм, який зобов’язує майнерів вирішувати складні математичні задачі, що дозволяють попередити обмани системи). Ця методологія потребує нереальної обчислювальної потужності задля карбування нових монет чи перевірки транзакцій. Але Ethereum поступово збирається переходити на інший робочий протокол, який витрачає значно менше енергії – Proof-of-Stake. Це механізм, який надає можливість власникам крипти класти її на депозит, перевіряти транзакційні блоки та їх додавати до блокчейну, за що можна отримати винагороду. Щоб мати уявлення про тонкощі криптовалют та дізнаватися інсайдерську інформацію, доєднуйтеся до каналу ЦеКрипто в Telegram https://t.me/tsecrypto.