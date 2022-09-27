Украинцы будут получать пенсию из Польши: кто имеет право на выплаты

Украинцы, которые в течение некоторого времени жили и работали в Польше, могут рассчитывать на пенсию в этой стране. Правда, претенденты на выплаты должны отвечать определенным требованиям. Как получить пенсию в Польше и кто из наших соотечественников имеет право на нее?

Граждан Украины, которые могут претендовать на пенсионные выплаты в Польше, можно разделить на три группы по возрасту. Для каждой из этих групп пенсии начисляются по другим правилам.

К первой группе относятся украинцы, рожденные до 1949 года. Они могут получать в Польше только минимальную пенсию. Но для оформления таких выплат достаточно официального стажа в 1-2 года. При этом общий стаж у претендентов на пенсию должен быть больше 25 лет – для мужчин, или больше 20 лет – для женщин.

Во вторую группу входят граждане, которые родились в 1949-1969 годах. Их пенсия, в отличие от предыдущей группы, целиком и полностью зависит от налогов, уплаченных в Пенсионный фонд или в ZUS. Причем учитываются не только налоги, уплаченные лично работником, но и отчисляемые его работодателем. Но если стаж работы в Польше был небольшим, пенсию могут начислить просто скудную, даже 1 или 2 злотых.

Третья группа – это украинцы от 1969 года рождения и младше. Пенсию им также считают в соответствии с суммой уплаченных налогов. Но положение у них несколько хуже, чем у представителей второй группы. Ведь работодатели старших претендентов на пенсию могли платить налоги в Пенсионный Фонд или ZUS. А в случае с младшими представителями третьей группы платить налоги нужно обеим организациям.

Так что пенсию в Польше украинцы получить могут. Но, чтобы этой суммы хватало на жизнь, нужно иметь большой стаж и систематически платить налоги.